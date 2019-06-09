مصر | من "أطفيح" لـ"محطة السادات".. شرطة النقل تعيد طفلا تائها لأسرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "أطفيح" لـ"محطة السادات".. شرطة النقل تعيد طفلا تائها لأسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في إعادة طفل تائه ( يبلغ من العمر 8 سنوات) إلى أهليته عقب العثور عليه من قبل الخدمات الأمنية المعينة بمحطة "أنور السادات" لمترو الأنفاق، حيث تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، حيث أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة" وقد تم استدعائها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته وقدمت والدة الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في إعادته.

وعلى جانب آخر تبلغ لقسم شرطة ثالث المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة "الشهداء" لمترو الأنفاق بالعثور على "حقيبة يد" على أحد المقاعد بالمحطة وبداخلها (مبلغ مالي قدره 1700 جنيه – 2 هاتف محمول- بعض الأوراق الشخصية).



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإستدلال على مالك الحقيبة من خلال إجراءات التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة والنشر بالإذاعة الداخلية بجميع محطات المترو.. حيث حضرت "إحدى السيدات، سن 29، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة" وأدلت بأوصاف الحقيبة وما بداخلها، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.. ووجهت الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللزمة.