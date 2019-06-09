مصر | "وقع من سطح القسم".. إصابة تاجر مخدرات حال هروبه بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع من سطح القسم".. إصابة تاجر مخدرات حال هروبه بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول) وقيامه بترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وفي أثناء اصطحابه إلى ديوان القسم لإستكمال الإجراءات القانونية حاول الهرب والصعود لأعلى سطح العقار سكنه، وقام بالقفز لسطح العقار المجاور، مما نتج عنه حدوث إصابته ببعض الكسور، وتم نقله للمستشفى بالحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط زوجته (ربة منزل، 25 سنة، مقيمة بذات العنوان) وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.