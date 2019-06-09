مصر | "حفلة تعذيب وحشية".. أب يقتل نجله ويرمي جثته على الطريق بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حفلة تعذيب وحشية".. أب يقتل نجله ويرمي جثته على الطريق بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بكدمات وسحجات وآثار تعذيب بجسده.

وتبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، 17 سنة، مقيم بدائرة المركز متوفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وآثار إيثاق بالذراعين، عقب عثور والده على جثته بطريق (القاهرة أسوان) الزراعي.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (والد المجني عليه، مزارعين "نجلي خال المجني عليه").



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أن نجله سبق وأن ارتكب العديد من وقائع السرقات بالمنطقة محل سكنهم، وقيامه بسرقة بعض منقولات الزوجية الخاصة بابنة خاله (شقيقة المتهمان الثاني والثالث) فقاموا بإيثاقه بغرفته بحبل وتناوبوا التعدي عليه بالضرب، إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمستشفى، والإدعاء بالعثور على جثته خشية ضبطهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة (سكين، حبل، قطعة خشبية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.