مصر | "لتسهيل مصالحه".. ضبط عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لتسهيل مصالحه".. ضبط عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة فصله من جهة عمله، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إنتحال صفة ضابط لتسهيل مصالحه الشخصية، وأقر بتحصله على الكارنيهات المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص (جارٍ العمل على ضبطه).

تمكنت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بخدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم القليوبية، سبق إتهامه فى 8 قضايا أخرهم قضية "أموال عامة") لقيامه بإنتحال صفة ضابط على خلاف الحقيقة وبحوزته عدد من الكارنيهات "مزورة" تحت ذات الزعم، كما ضبط بحوزته (طبنجة صوت - (20) طلقة صوت - (20) قرص مخدر - (2) رادع "سيلف ديفينس" - (7) هواتف محمول - مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.