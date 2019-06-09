مصر | "خبطه ببلطة وداسه بالعربية".. القبض على سائق لقتله عاملا بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خبطه ببلطة وداسه بالعربية".. القبض على سائق لقتله عاملا بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة موظفي حي أول المنتزه، خلال محاولته منعهم من التحرك بالسيارة بعد إزالتهم شدة خشبية بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم (عامل، سائق السيارة "مُسجل جنائي"، مقاول الهدم، مُقيمين بالإسكندرية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه حال تواجده أعلى السيارة رفقة مستلزمات البناء صعد إليه المجني عليه لمنع السيارة من التحرك، فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بضرب المجني عليه بعتلة حديدية على رأسه ففقد وعيه، وسقط أسفل عجلات السيارة فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وأيد ذلك الثاني والثالث، وأرشدوا عن السيارة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (عامل، 32 سنة، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم) إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنه حال قيام (موظفي حي أول المنتزه) بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم (دون إخطار مسبق للجهات الأمنية)، وعقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء (كمية من الخشب والحديد) أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحي تدخل المجني عليه، والذي تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته ومنع السيارة من التحرك فاصطدمت به السيارة مما أدى لوفاته وهرب بها سائقها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.