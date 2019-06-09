مصر | قطعها بـ"السكين".. تفاصيل مصرع ربة منزل على يد زوجها في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطعها بـ"السكين".. تفاصيل مصرع ربة منزل على يد زوجها في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها في 15 مايو خلال مشاجرة.

وتبلغ لقسم شرطة 15 مايو بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى المواطنات خلال مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.