مصر | رفع 533 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 533 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 260 كرسى متنوع – 2 تروسيكل – 2 ونش – 57 ترابيزة – 37 إستاند – 6 ثلاجه – 10 طقطوقة – 12 عربة يد – 22 ميزان – 23 تابلوه خشب – 26 شمسية – 18 إطار سيارة – لوح خشب – 2 محضر إشغال – فرش خردوات – 7 إسطوانة غاز – 9 تروللى – 22 كرتونة مياة – 4 شباك ومقص سقاله – 11 تراك قماش – خلاطه – 4 عربة يد – 27 برنيكه بلاستيك – 2 مانيكان ملابس – وبلغ إجمالي المخالفات 533 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

