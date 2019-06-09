مصر | خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 36 تاجر مخدرات وضبط 13 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 36 تاجر مخدرات وضبط 13 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهم – 36 اتجار- 5 تعاطي وضبط بحوزتهم 2855 جرام حشيش – 771 أقراص مخدرة –280 جرام استروكس – 128 جرام هيروين – 100 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 13 متهم –13 دفاع عن النفس وضبط بندقية خرطوش بامب أكشن – 4 طبنجه عيار 9 مم – 7 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقية ألية – 22 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

