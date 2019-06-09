مصر | من "الدقهلية لـ"الهرم".. رحلة القبض على عاطل سرق توكتوك منذ 9 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الدقهلية لـ"الهرم".. رحلة القبض على عاطل سرق توكتوك منذ 9 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاستقلاله دراجة بخارية مبلغ بسرقتها منذ 9 أعوام، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، مفاده أنه أثناء قيام أحد ضباط إدارة تأمين المناطق السياحية والقوة المرافقة بأعمال خدمة نقطة تفتيش شارع أبو الهول، دائرة قسم شرطة الهرم، تمكنوا من ضبط المدعو إيهاب.أ.ر، 19 سنة، عاطل، السابق إتهامه في قضية سرقه وسائل نقل، حال قيادته دراجه بخارية " توك توك " بدون لوحات وعدم حمله ما يفيد ملكيته لها.

وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور للدراجة البخارية وبالكشف الفني عليها، تبين أنها مبلغ بسرقتها، بلاغ من أحمد.ا.أ.ف، بتاريخ 1632010، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدراجه البخارية المضبوطه لتسليمها لمالكها تنسيقًا مع مديرية أمن الدقهلية، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

