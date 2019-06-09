شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في الحرارة الاثنين.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي، فتكون القاهرة «23- 35»، إسكندرية «21 – 28»، قنا «25 – 38»، الأقصر «25– 38»، أسوان «28 – 39».