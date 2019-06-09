شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: نجحنا في لم شمل 600 أسرة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، ومدير مشروع لم الأسرة المصرية، أن المشروع نجح في العام الأول من تنفيذه في لم شمل 600 أسرة مصرية مع عوائلهم العاملين في إيطاليا، تحت رعاية وزارة الداخلية والقوى الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وقال «إسكندر» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن مصر من بين 10 دول تقوم الحكومة الإيطالية بتمويل مشروع لم الأسرة «وهو مشروع يهدف لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم المتواجده في مصر»، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك يتم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وتم البدء في تنفيذه في 2017، حيث تم تخصيص 340 شخص لكل دولة من أسر المهاجرين إلى إيطاليا لتدريبهم وتعليمهم والتواصل مع أسرهم ومنحهم تأشيرة دخول إيطاليا بشكل رسمي.

وأضاف «أن الحكومة الإيطالية قامت بزيادة العدد إلى مصر إلى 600 بدلا من 340 شخص، وذلك بعد الإقبال الكبير في مصر، مقارنة بدول أخرى عربية لم تنجح في شمل أسرة 20 شخصًا فقط.

وكشف «إسكندر» أن الحكومة الإيطالية وافقت على تمديد المشروع في مصر لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك لدوره الإنساني في لم شمل 600 أسرة مصرية كانت تعيش في إيطاليا وبقية أسرهم في مصر، خاصة وأن هذا المشروع نجح في شمل الزوج والأبناء إلى الأب، وأيضًا الأب إلى الأبناء.

وأوضح «إسكندر»، أن مدة تدريب الشخص 20 ساعة، تنقسم إلى قسمين، منها 10 ساعات لتعلم أساسيات اللغة الإيطالية، و10 ساعات لتعلم الثقافة الإيطالية، بحيث يتعود المواطن المصري الذي سيزور إيطاليا على ثقافة وعادات وتقاليد البلد وأيضًا الحد الأدنى في التحدث باللغة الإيطالية.

وأشار إلى أن المشروع واجه صعوبة في البداية خاصة وأن المواطنين غير معتادين أن هناك جهات ترغب في مساعدتهم، ولكن بفضل تعاون وتعاون الحكومة المصرية، وفي مقدمتهم وزارة القوى العاملة، التي تم تنفيذ المشروع تحت إشرافها، استطعنا أن ننتشر في كل محافظات مصر.

وحول شروط المشروع وطريقة الالتحاق به، أوضح أن هناك شروط يجب أن تنطبق على الشخص الذي يحق له مشروع لم الأسرة، وهي أن يقرب من الدرجة الأولى للشخص المتواجد بإيطاليا وهو الأب أو الأبن أو الزوجه.

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وأوضح أنه يوجد موقع على الإنترنت يستطيع الشخص من خلاله أن يملأ استمارة الإلتحاق بالتدريب، وتقوم إدارة المشروع بالتواصل معه والتنسيق معه وبعد التأكد من صحة البيانات يقوم المركز ببرنامج بتحديد مواعيد التدريب معه سواء في المركز الرئيسي أو من خلال الفيديو كونفرانس، وبعد أن يجتاز المتدرب مدة التدريب يتم منحه شهادة معتمدة تسمح له بالتقدم بالحصول على تأشيرة البلاد بشكل رسمي.

قال إن الجالية المصرية في إيطاليا تعد من أكبر من الجاليات الأجنبية، حيث يبلغ عددها 200 ألف شخص، وتعامل معاملة المواطن الإيطالي من حيث الامتيازات الطبية والصحية والتأمينية وإعانات البطالة وكافة المعاملات، وأن هذا يعود إلى أن مواطنو الجالية المصرية من أكثر المواطنين الملتزمين في جميع المدن الايطالية.

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تحسن كبير في كافة المجالات وخاصة الملف الاقتصادي، وهناك إهتمام كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الإيطالين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إيطاليا منحت مصر حق تنظيم المنتدى الاقتصادي البحري «الاقتصاد الأزرق» في 2020، وهذا المنتدى يهتم بالاستثمارات البحرية لدول البحر المتوسط، وتم تكوينه في 2017، واستضافة نابولي المنتدى الأول، وتم إختيار الإسكندرية لتحتضن المنتدى الثاني.

وأشار إلى أن هناك وفد استثماري يترأسهم جوزيه مورانو، رئيس الكونفدرالية الاقتصادية الإيطالية، سيزور مصر الشهر المقبل، لبحث عدد من الملفات الاستثمارية وخاصة النقل البحري، كما سيتم تسليم المهندس كامل الوزير حق تنظيم المؤتمر، وأيضًا دعوته لزيارة المنطقة الاقتصادية الإيطالية في نابولي، موضحًا أن هذا يأتي في إطار الاهتمام المشترك بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات منذ قديم الأزل.

وقال «إن هناك إهتمام من السفارة المصرية في إيطاليا بملف الترويج للاستثمارات المصرية، حيث تم عقد ورشة عمل الشهر الماضي، وقد خصص يوم عن التقديم الرسمي لاحتضان مصر لتنظيم مصر 2020 في مدينة الإسكندرية لمؤتمر الاقتصاد الأزرق.

وشارك في المؤتمر العديد من الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط منها القبرص واليونان والمغرب وتونس وليبيا ومصر.

وقد مثل مصر في المؤتمر السفير هشام بدر، والذي أكد في كلمته عن متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وعن الكثير من المشروعات المشتركة التي تنفذ حاليًا وعن الأمان والاستقرار الذي تنعم بة مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد وتم التأكيد خلال المؤتمر على تنظيم مصر للمؤتمر المقبل، والعمل على أن تفوز مصر بها.

وأوضح أنه تم إختيار ميناء الإسكندرية ليحتضن المنتدى المقبل وكافة فعالياته وخاصة أن منتدى الاقتصاد الأزرق مهتم بالاستثمار بمشروعات البحار، وشارك العديد من رجال الأعمال والاقتصاد من دول الأبيض المتوسط، والذين يريدو الاستثمار في مصر، وعلى رأسهم السيد جوزية رومانو، رئيس الكونفدرالية الاقتصادية الإيطالية ومن الجانب المصري، وشارك في المؤتمر رجل الأعمال المصري الدكتور ماجد حنا.