شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة في بورسعيد لمتابعة تجهيزات إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التجهيزات الجارية للمنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه يوليو المقبل.

وتأتي زيارة الوزيرة، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية والغير طبية، لحين إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بديوان عام محافظة بورسعيد حيث ستعقد اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة آخر المستجدات للمنظومة الجديدة، كما من المقرر أن تتفقد عددا من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عددا من المستشفيات، كما من المقرر أيضا ان تعقد اجتماعا موسعا بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.