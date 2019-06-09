شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط مروحة على طالب بالدقهلية.. الوادي الجديد تراجع الصيانة بكل الفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض طالب من مدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية بالدقهلية للإصابة في أثناء الامتحان إثر سقوط مروحة السقف عليه.

بعد يوم من حادثة سقوط مروحة سقف على طالب بالصف الثالث الثانوي بالدقهلية أثناء أداءه امتحان اللغة العربية، أمس، كلفت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، جميع مديري الادارات التعليمية بالمراكز الخمس، بتكثيف المرور على لجان واستراحات مراقبي اللجان ومراجعة إجراءات الامن والسلامة والقيام بالصيانة اللازمة الخاصة بمراوح الأسقف، واستبدال بعضها بمراوح الحائط.

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وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتامين لجان واستراحات الثانوية العامة للعمل على راحة جميع الطلاب ومراقبي الامتحانات.

وأضاف، أنه تم الاستماع لجميع شكاوى مراقبي اللجان، وجارى العمل على حلها في أسرع وقت لتقديم خدمة أفضل لهم، مضيفا إن هناك خطوط مفتوحة بين المراقبين والملاحظين وبين المسئولين لحل جميع مشاكلهم.

ويذكر أن اليوم الأول من الماراثون امتحانات الثانوية العامة شهد تعرض طالب من مدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية بالدقهلية للإصابة في أثناء امتحان اللغة العربية إثر سقوط مروحة السقف عليه، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج.