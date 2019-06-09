شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد تجليس مطران جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، صلوات رسامة نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا، بيد البابا تواضروس الثاني وبمشاركة الآباء مطارنة الكنيسة.

واشار قداسة البابا في مستهل طقس الرسامة إلى أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، له تاريخ قوي في الخدمة بأفريقيا يتجاوز الـ ٥٣ عامًا، طبيبًا ثم راهبًا ثم أسقفًا.

وخدم «المطران الجديد» أسقفًا عامًا لشؤون الكرازة بأفريقيا، منذ سيامته عام ١٩٧٦ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.