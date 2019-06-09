شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، صباح الأحد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على طريق الصالحية الجديدة الصالحية القديمة بالشرقية وتحرر المحضر اللازم.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق الصالحية الجديدة الصالحية القديمة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وأفاد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.