شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 47 طبيبا وممرضا وعاملا بمستشفى قوص للتحقيق لتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا 47 طبيب وعامل وممرض بمستشفى قوص المركزى للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة لتغيبهم عن العمل بدون سبب جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمستشفى للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأشار الخطيب أنه تم خلال الجولة المرور على وحدة الكلي الصناعي بالمستشفى مشيرا انه تم التنبية والتشديد على مدير المستشفي بضرورة تكثيف المرور والصيانه على الوحدة والمتابعه المستمره والتأكيد على طاقم التمريض بالعنايه بالمرضي وعنايتهم واقديم الخدمة الطبية لهم إضافة إلى المرور بصفه مستمره بمعرفة إخصائي الباطنة والكلي والتشديد على النظافة.

موضحا انه تم تكليف الدكتور احمد صالح لتولى إدارة وحده الكلي وتكليف مهندس الصيانه لعمل تقرير فني كامل عن اجهزه الكلي الصناعي لبيان مدى صلاحيتها وقدرتها على العمل وعمل الصيانة اللازمة لها في حالة الاحتياج لذلك موضحا انه تم استحداث عياده الكشف المبكر عن أمراض الكلى بالمستشفى.