"الشباب الرياضة" تعقد جلسة عمل للتعرف على ثقافات وخبرات الدول الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أولي فعاليات منحة ناصر للقيادة الأفريقية

" الشباب الرياضة " تعقد جلسة عمل للتعرف على ثقافات وخبرات الدول الافريقية

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء مع الشباب الأفريقى المشارك في فعاليات منحة ناصر للقيادة الأفريقية للتعرف علي برنامج المنحة وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من المنحة التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الحالى، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

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وعرض الدكتور نزار سامى استشارى الإبتكار وريادة الأعمال بعرض برنامج المنحة على المشاركين وتقسيم الشباب إلى مجموعات عمل بهدف كسر الحواجز والتفاعل بين الثقافات المختلفة للدول المشاركة من خلال عدد من الأنشطة .

و قام الشباب الأفريقى بإعداد عرض تقديمى عن كل دولة للتعرف بالثقافات المختلفة وتبادل الخبرات بالإضافة دمج الشباب الافريقي والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وتعزيز القيم الإفريقية بينهم و بناء جسر من التواصل بين أبناء القارة الافريقية وتعزيز العلاقات بين الاشقاء الأفارقة .

وتتضمن فعاليات اليوم زيارة متحف وضريح جمال عبد الناصر بالإضافة إلى عقد لقاء مع العميد الأسبق لكلية البحوث والدراسات الافريقية الدكتور السيد فليفل حول جمال عبد الناصر وأفريقيا.

يذكر أن المنحة تعد إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقى بحلول عام 2021، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى .