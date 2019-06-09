شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المصارف الزراعية غرب الدلتا لمنع حدوث أزمات خلال الصيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الادارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا أنه يتم تطهير المصارف الزراعية الواقعة فى نطاق الإقليم، ومتابعة أعمال التطهير بشكل دائم وذلك لمنع حدوث أزمات خلال موسم أقصى الاحتياجات "الصيف"، والاطمئنان على حالة المصارف والجسور ومناسيب المياه.

أوضح التقرير أنه تم تفقد أعمال تطهير مصرف ثروت ك (3.500) ومصرف ابودياب ك (1.500) ومصرف جبارس الغربى ك (5.00)، ومصرف البسلقون، وأعمال تجريف مصرف نديبه، للوقوف على تقدم سير العمل وجودة وملاحظات التشغيل.

يذكر أن وزارة الرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للصرف تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الصرف العام والمغطى والتى تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك التأثير الايجابى فى تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضيه وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربه وخفض ملوحة التربه والمياه الأرضيه، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة الى المشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

وتبذل الهيئة قصارى جهدها فى تغطية كافة الاراضى الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة.

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