شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من أطول مسار للدراجات بطول10كم بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة، من مدخل السويس 2 وحتى ميدان النهضة بطول 10 كم ذهاباً وإياباً.

وقال رئيس الجهاز إنه تم إنشاء المسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، محدداً بدهانات ورسومات تحذيرية، مع المحافظة على الحارات المرورية للسيارات باجمالى ثلاث حارات دون تأثر.

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وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جميع العاملين بالجهاز، لا يدخرون جهداً للوصول بالمدينة لمقدمة المدن العمرانية الجديدة، والنهوض بها لتكون المدينة النموذجية فى كافة المجالات.