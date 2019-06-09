شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة يشكرون واضعى امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة أمس السبت مر بسلام دون مشكلات كبيرة ولم يكن هناك تسريب للأسئلة وهذه بداية جيدة للامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يؤدون الامتحانات.

ووجه أولياء الأمور الشكر للجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة العربية لأن الأسئلة كانت واضحة وسهلة ولم يشتكى منها الطلاب، متابعين: شعرنا بتفاؤل كبير ومنح الطلاب قوة وإرادة فى باقى المواد المقبلة.

وطالب أولياء الأمور بمراعاة بعض الأمور البسيطة التى ظهرت فى اللجان وكلها أمور ترتيبية وتنظيمية حرصا على مستقبل ووقت الطلاب.

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