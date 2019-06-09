شكرا لقرائتكم خبر عن الحكمة والرحمة والفقر.. روشتة البابا تواضروس لنجاح الأساقفة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، روشتة لنجاح خدمة الأساقفة الجدد، الذين صلى صلوات رسامتهم بالكاتدرائية صباح اليوم.

وتساءل البابا تواضروس من هو الأب الأسقف؟ وقال: الأسقف هو راهب تقى اختارته العناية الإلهية بعد صلوات وتفكير لكى يصبح أسقفًا بالكنيسة، وعليه أن يحفظ نذوره الرهبانية فى حياته، ولا تصير ماضيًا، والنذور هى الطاعة والتبتل والفقر الاختيارى مضيفًا: إن لم تكن الطاعة موجودة فقد كل شئ، ومن ثم على الإنسان أن يتخلى عن هواه الشخصى وذاته.

أما النذر الثانى فيقول البابا: هو التبتل وحياة الطهارة والنعمة وهو ليس جسديًا فقط بل بسائر الحواس فيحفظ الإنسان نفسه طاهرًا وهى صفة تشمل حياة الأب الاسقف فى كافة علاقاته بينما النذر الثالث هو الفقر الاختياري مضيفًا: يتعرض الأسقف لاختبارات عميقة، فهو المسئول عن تدبير المال وحياة الإيبراشية، ومن ثم عليه أن يكون فقيرا، فالمال فى يديه أمانة ووديعة من الله، ومن ثم الفقر الاختيارى وسيلة نخدم بها المحتاجين، فالمال يرسله الله للآخرين وليس للأسقف نفسه.

وشدد البابا تواضروس الثانى، على أن غياب تلك الصفات يعنى أن الأسقف أخذ الشكل وترك الجوهر، فخدمة الكنيسة تكليف وليست تشريف، فالترقية فى مفهوم الكنيسة، تصل لحد غسل الأقدام مثلما فعل المسيح، مضيفًا: الأب الأسقف هو خادم مكلف من الكنيسة، ويجب أن يكون أمينًا للمنتهى.

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واعتبر البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وظيفة الأسقف أن يجعل من كل إنسان قديسًا والقداسة لا تأتى إلا من خلال التوبة، مضيفًا: ليس لدينا هدف سوى توبة النفس، وتمجيد اسم الله.

ولفت البابا إلى أهمية الحكمة فى حياة الأب الأسقف، مثلما جرى مع سليمان الحكيم الذى طلب من الله أن يمنحه الحكمة فالأبوة تلمع حين يكون الأب حكيم.

ووفقا للبابا تواضروس: تحتاج الأبوة جناحين الحكمة والرحمة فالأسقف راهب تقى يحفظ نذوره، ولا ينساها، وهو خادم مكلف بالخدمة يتوازن فيها ويؤديها جيدًا، وهو أب حكيم أبوته ممسوحة بالرحمة والحكمة.

كان البابا قد رقى الأنبا أنطونيوس مرقس لمنصب مطران جنوب افريقيا، ورسم أساقفة جدد لشرق كندا، ومنفلوط والبحر الأحمر.