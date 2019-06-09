الأرصاد: غداً ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.
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