تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مصلحة الشهر العقارى العديد من الخدمات للمواطنين، والتى من بينها طلب تسجيل حكم صحة ونفاذ وكذا إشهارات الإرث. وحددت مصلحة الشهر العقارى الأوراق المطلوبة من الأشخاص الطبيعين أو الإعتبارين، لتسجيل حكم صحة، ونفاذ وإشهار إرث وهى : Advertisements 1- الإعلام الشرعى المراد إشهار إرثه، أو إعلامات شرعية المراد إشهار إرثهم إذا كان أكثر من جدول. 2- الصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفى: "المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة – مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع". 3- الصادر ضده التعامل ويكون مستوفى: "المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة".

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