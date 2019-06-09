شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الطيران والصناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد ، كلا من وزيرى الطيران والصناعة ، لمتابعة ملفات كل قطاع على حدا.
وكان رئيس الوزراء قد عقد مؤخرا ، إجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجزالحالي في أعداد الأطباء بالمستشفيات، موجها بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذينواجهه حالياً في أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الطيران والصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.