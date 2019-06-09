شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الطيران والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد ، كلا من وزيرى الطيران والصناعة ، لمتابعة ملفات كل قطاع على حدا.

وكان رئيس الوزراء قد عقد مؤخرا ، إجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجزالحالي في أعداد الأطباء بالمستشفيات، موجها بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذينواجهه حالياً في أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.

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