آفة الانتظار الخاطئ تضرب شوارع الجيزة بـ 935 مخالفة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2927 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1515 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ935 مخالفة.

كما تم حجز دراجة نارية "توك توك" مبلغ بسرقتها، وضبط 39 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 6 حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.