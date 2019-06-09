أمن الجيزة يضبط 36 متهما بالاتجار في المخدرات و13 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

Advertisements

أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 41 متهمًا بينهم 36 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2855 جرام حشيش، 771 قرصا مخدرا، 100 جرام بانجو، 128 جرام هيروين و280 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 13 متهما، عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلية الصنع، 4 طبنجات، بندقية آلية وأخرى خرطوش "بامب أكشن" و22 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.