من الدقهلية للهرم.. ضبط دراجة نارية مسروقة منذ 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بالهرم من ضبط عاطل بحوزته دراجة نارية مبلغ بسرقتها منذ 9 سنوات.

البداية في أثناء قيام ضباط إدارة تأمين المناطق السياحية والقوة المرافقة بأعمال خدمة نقطة تفتيش شارع أبو الهول دائرة قسم شرطة الهرم تمكنوا من ضبط "إيهاب. أ. ر" 19 سنة، عاطل، السابق اتهامه في قضية سرقه وسائل نقل حال قيادته دراجه بخارية "توك توك" بدون لوحات، وعدم حمله ما يفيد ملكيته لها.

تم رفع بصمتي "الشاشية والموتور" للدراجة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها في بلاغ "أحمد. ا.أ" بتاريخ 16/3/2010، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدراجة البخارية المضبوطة لتسليمها لمالكها تنسيقًا مع مديرية أمن الدقهلية.