محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تقرر تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تضم محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بكامل طاقتها أمام الركاب بدءا من السبت المقبل.
وأضاف عبد الهادي لمصراوي أن أسعار التذاكر للركاب ستكون بدون زيادة على الأسعار الحالية.
ولفت إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة، وزمن التقاطر به أقل من الخطين الأول والثاني وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.
وأعلنت وزارة النقل فتح التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تضم محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بكامل طاقتها أمام الركاب بدءا من السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار فتح 3 محطات.. المترو يوضح: هل تزيد أسعار التذاكر في الخط الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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