محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة، من مدخل السويس ٢ وحتى ميدان النهضة بطول ١٠كم ذهاباً وإياباً.
وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، تم إنشاء المسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، محدداً بدهانات ورسومات تحذيرية، مع المحافظة على الحارات المرورية للسيارات باجمالى ثلاث حارات دون تأثر.
وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جميع العاملين بالجهاز، لا يدخرون جهداً للوصول بالمدينة لمقدمة المدن العمرانية الجديدة، والنهوض بها لتكون المدينة النموذجية فى كافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من أطول مسار للدراجات بطول 10 كيلومترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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