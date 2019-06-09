لمشاهدة أمم أفريقيا.. مصدر يكشف لمصراوي أسعار أجهزة استقبال بث تايم سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام، إن إحدى شركات الهيئة، تطرح نهاية الأسبوع الحالي أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشره اسمه، لمصراوي، السبت: "الجمارك أفرجت منذ يومين عن شحنة الأجهزة، التي جرى التعاقد عليها، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة".

وأوضح المصدر: "الجهاز عبارة عن إريال حديث، وسعر الإريال الداخلي 350 جنيهًا، أما الإريال الخارجي يصل سعره لنحو600 جنيه".

وتابع المصدر: "العميل هيحتاج إريال خارجي لو التليفزيون في دور أرضي أو مكان الشبكة والتردد فيه ضعيف، وإريال داخلي لو مكان مفتوح والشبكة قوية".

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يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد أطلقت قناة تايم سبورت بالتزامن مع منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال منتصف العام الجاري.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.

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مصادر: طرح أجهزة استقبال البث الأرضي خلال أيام لمشاهدة أمم أفريقيا