البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 5 أساقفة جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
بدأت بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس صباح اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي، والذي يتولى خدمته البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة مائة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتُتمَم خلال القداس صلوات رسامة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها خلال صلوات عشية أمس.
فيما يستكمل طقس سيامة أربعة أساقفة جدد لإيبارشيات منفلوط، البحر الأحمر، أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، إلى جانب أسقف بدير السيدة العذراء بجبل إخميم.
كان البابا تواضروس الثاني نادى خلال صلوات عشية، أمس الآباء الأساقفة بأسمائهم الأسقفية، كلٍ بالإيبارشية التي سيسام أسقفًا على كرسيها.
كما أعلن تواضروس عن إنشاء إيبارشية جديدة بأفريقيا وهي إيبارشية جنوب أفريقيا مشيرًا إلى تجليس نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس الأسقف العام لشؤون الكرازة بأفريقيا، أسقفًا على كرسيها مع منحه رتبة مطران.
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