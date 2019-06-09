محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين مستحبة، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة صحيحةٌ ومشروعةٌ، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة، ولم يقل بخلاف ذلك أحدٌ من العلماء المعتبرين سلفًا وخلفًا.
وأوضحت الدار أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم " فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا"، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في مسجد الخيف قبر سبعين نبيًّا».
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: الصلاة في مساجد الأضرحة "صحيحة".. والقول بتحريمها باطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.