نسب النجاح مُبَشرة.. المعاهد الأزهرية تعلن موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية خلال يومين.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن نسب النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية مبشرة للغاية، وتمت عملية التصحيح على قدرٍ عال من الدقة الشديدة، بجميع مراكز التصحيح.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى أن الأزهر الشريف قرر للمرة الأولى فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية العام الماضي، بمقار المناطق الأزهرية.

كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89.19٪، و 71.56٪ للشهادة الإعدادية.