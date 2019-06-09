رئيس إريتريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، اسياسي أفورقي رئيس إريتريا، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا.

أجرى الرئيس السيسي محادثات مع أفورقي تناولت ترسيخ التعاون الاستراتيجى بين البلدين في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة على المستوى الثنائى لتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف القطاعات، وتكثيف برامج الدعم الفني المقدمة للجانب الإريتري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما تناولت المحادثات التنسيق إزاء قضايا المنطقة والقدرة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر في ظل الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.​