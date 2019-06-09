بدء امتحان القرآن لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأ طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح الأحد، امتحان مادة القرآن الكريم، بجمع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان اللجنة الثانية في مادة الحديث.
ويواصل الشيخ صالح عباس جولاته الميدانية، ببعض المعاهد، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد في هذا الشأن.
وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ25 من مايو الماضي، وتستمر حتى الـ25 من يونيو المقبل.
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