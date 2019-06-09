أخبار مصر

البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، طقس تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس، مطرانًا على إيبارشية جنوب أفريقيا، ليصل عدد الإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية بأفريقيا إلى 4 إيبارشيات هى أم درمان والخرطوم وجنوب أفريقيا والخمس مدن الغربية (ليبيا)، حيث أعلن البابا تواضروس عن تأسيس إيبراشية جديدة بجنوب أفريقيا، يتولى الأنبا انطونيوس الخدمة فيها بعدما ترقى لدرجة المطران. 

وأشار قداسة البابا تواضروس فى كلمته عشية سيامة الآباء الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، إلى الإيبارشيات الأفريقية الأربعة قائلًا:  أفريقيا فيها أكثر من مكان للخدمة بها، الخمس مدن الغربية في رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح  والخمس مدن الغربية وفي السودان اثنين من الآباء الأساقفة المباركين، الأنبا صربامون في أم درمان ونيافة الأنبا إيليا في الخرطوم وتوابعها وأيضا الأنبا بولس يخدم في عدة دول في كينيا ودول أخرى.

 

وعن مطران إيبارشية جنوب أفريقيا (الإيبارشية الأفريقية الجديدة)، قال قداسة البابا: الأنبا أنطونيوس من أقدم الآباء الذين خدموا في أفريقيا وصار متخصصًا في الشئون الأفريقية، سوف نقوم بنعمة المسيح بتجليسه أسقفًا على هذه الإيبارشية، و نقيمه مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا.

Advertisements

 

كان البابا تواضروس قد استطلع آراء المجمع المقدس في تجليس اسقفًا جديدا لأفريقيا ورسامة أربعة اساقفة جدد لمصر والمهجر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا