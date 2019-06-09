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رئيس إريتريا يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، أسياسى أفورقى رئيس إريتريا، عقب زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس السيسى.

 

وأجرى الرئيس السيسى محادثات مع أفورقى تناولت سبل ترسيخ التعاون الاستراتيجى بين البلدين فى شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة على المستوى الثنائى، لتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين فى مختلف القطاعات، وتكثيف برامج الدعم الفنى المقدمة للجانب الإريترى، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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كما تناولت المحادثات، التنسيق إزاء قضايا المنطقة والقدرة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق  بملفات القرن الأفريقى والسودان والصومال ومياه النيل، وأمن البحر الأحمر فى ظل الرئاسة الحالية للاتحاد الافريفى.

 

 

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