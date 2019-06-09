شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3 آلاف معتمر من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت شركة مصر للطيران، السبت، 15 رحلة جوية قادمة من مطارات المملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولى، لعودة أكثر من 3 آلاف معتمر بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت 8 رحلات جوية قادمة من مطار جدة الدولى و7 رحلات قادمة من مطار المدينة المنورة لعودة أكثر من 3 آلاف معتمر بعد أداء مناسك العمرة، وتم استقبالهم عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، من خلال فرق العلاقات العامة هناك.

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يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى ومن المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتها وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن الانتهاء من تجهيزات عودة المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

