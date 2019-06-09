اليوم.. إعلان تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بينالي القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-مصراوى:

تعقد وزارة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة عشر لبينالي القاهرة الدولي، والتى يحمل عنوان "نحو الشرق".

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان قوميسير عام البينالي ومجموعة من الفنانيين المشاركين من مختلف دول العالم.

يُذكر أن بينالي القاهرة الدولي يجرى افتتاحه مساء الإثنين 10 يونيو ويستمر حتى 10 أغسطس، وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك بمشاركة 80 فنانًا يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم.