​ولاء تطلب الخلع: "لم يحترم كلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "ولاء.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها.

وقالت صاحبة الـ29 عاما في دعواها التي حملت رقم 111 لسنة 2019: "تزوجت منذ سنة من (م.م) تقليديًّا، بعدما التعرف عليه في محل عملنا بالمدرسة، وظروف زوجي المادية بسيطة وأساعده براتبي، واتفقنا على تأجيل الإنجاب لحين سداد مصاريف الزواج".

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وأضافت مٌقيمة الدعوى أن أول خروج لزوجها بعد عقد قرانهما كان بـ"جاكت" جديد وعاد من غيره، وعندما سألته قال "أعطيته لأخي ليذهب به للجامعة، وهتحرج أخذه منه مرة أخرى".

ودارت بينهما مشادة كلامية وقالت له "أنت عريس، تلبس جديد وليس مقطعًا"، وتكرر نفس الموقف وأصبحت كل ملابسه "مقطعة"، على حد قول الزوجة.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع مازالت الدعوى منظورة حتى الآن.