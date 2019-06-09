شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعي لـ36 ألف عميل في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى 36 ألف عميل بمراكز بلطيم والبرلس وفوة وبيلا والجرايدة، بناء على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة، باعتماد قدره 141 مليونا و874 ألف جنيه.

أوضح بيان للمحافظة، مساء السبت، أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من توصيل الغاز في مدينة بلطيم بلغ 11 ألفا باعتماد 49.654 مليون جنيه والشركة المنفذة نيو جاس، وفي مدينة البرلس بلغ عدد العملاء 6000 عميل باعتماد بلغ 21.765 مليون جنيه، وفي مدينة فوة بلغ عدد العملاء 4000 عميل مرحلة أولى باعتماد 14.555 مليون جنيه، فيما بلغ عدد العملاء داخل مدينة برج بيلا 12 ألفا، إضافة إلى 3000 عميل بقرية الجرايدة ببيلا باعتماد 55.9 مليون جنيه.

أكد المحافظ متابعته لكافة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة.