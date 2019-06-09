"الثروة الحيوانية" تحدد 10 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة تنفيذ خطته لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان للحد من الاستيراد، وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية. - دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب. - التوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية. -استمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج. -التوسع فى إعادة إحياء مشروع "البتلو" وحظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح 400 كيلو. - مواصلة تنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقة للماشية فى مصر. Advertisements - حصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة. - وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان - التوسع فى إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج والحيوانى. -دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى. -إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة. -تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.

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