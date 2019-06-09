شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة ميناء الإسكندرية أن الجراج متعدد الطوابق الجارى إنشاؤه بالميناء على مساحة 15 ألف متر مربع سيتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه يتكون من 4 طوابق تشمل ثلاثة للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم إسناد إنشاء الجراج لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، وتقوم بإنشائه طبقاً لكود الجراجات المصرى ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة سنوياً، كما أن هيئة الميناء تسعى لإتاحة دورين من الجراج لتخزين السيارات خلال أيام.

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