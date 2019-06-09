شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة ميناء الإسكندرية أن الجراج متعدد الطوابق الجارى إنشاؤه بالميناء على مساحة 15 ألف متر مربع سيتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه يتكون من 4 طوابق تشمل ثلاثة للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء.
وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم إسناد إنشاء الجراج لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، وتقوم بإنشائه طبقاً لكود الجراجات المصرى ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة سنوياً، كما أن هيئة الميناء تسعى لإتاحة دورين من الجراج لتخزين السيارات خلال أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.