شكرا لقرائتكم خبر عن المال الحرام للجماعة الإرهابية للتحريض ضد مصر.. فورين بولسى نموذجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية، على مواصلة أكاذيبها من خلال الطرق المتعددة سواء ببث الشائعات عبر السوشيال ميديا، أو عبر قنواتهم الإرهابية ومواقع التى تبث من تركيا وقطر، محاولات مختلفة استمرت فيها جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج باستهداف الدولة المصرية، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على دفع الأموال الحرام فى ذلك كمحاولة لتشويه صورة الدولة المصرية، وضرب الاقتصاد المصرى بطرق مختلفة.



وعلى مدار الفترة الماضية، سعت جماعة الإخوان وعناصرها فى الخارج بالانتشار فى وسائل الإعلام الغربى من خلال بث الأكاذيب والادعاءات الكاذبة ضد الدولة وتشويه صورتها من خلال نشر المقالات والتقارير الكاذبة، وذلك فى إطار الحملة التى تقوم بها الإخوان الإرهابية للتأثير على الرأى العام المصرى من خلال الأكاذيب والإدعاءات الباطلة.



اللافت فى التقارير والمقالات المختلفة التى تنشر فى الصحف والمواقع الدولية تعتمد بصورة كبيرة على وجهة نظر الجماعة الإرهابية فقط، وخدمة مصالحها لاستهداف الدولة المصرية ومصالحها، ومن خلال كل ما نشرته هذه المواقع تجد أنها تحمل نفس الهدف والرؤية التى تقوم عليها الإخوان وتتناولها فى قنواتها "الشرق ومكملين" وغيرهما فى تركيا.



مع فشل المادة التى تتناولها قنوات ومواقع الإخوان فى تركيا وقطر، عملت الإخوان وعناصرها على التواجد فى الإعلام الغربى من خلال شراء مساحات لتناول وكتابة تقارير ومقالات تحمل وجهة نظرهم الإرهابية والتى تحرض وتستهدف الدولة المصرية، وهو ما حدث مؤخرا فى المقال الذى نشرته "فورين بوليسى" للوزير الإخوانى الهارب يحيى حامد، ومن قبلها التقارير التى تناولتها رويترز وبى بى سى، وغيرها من وسائل الإعلام الغربية.