شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى ما يقرب من 4 أشهر، وأنه يجرى توفير الأقماح للمطاحن لإنتاجه دقيقًا وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين.
وأضافت الوزارة، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى، والممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، تستلم القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدمه فى إنتاج الخبز المدعم.
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