أخبار مصر | مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة في القصاص لشهداء كمين العريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة في القصاص لشهداء كمين العريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان ، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الارهابية لنشر العنف والدمار فى كل مكان .

وعلّق مرصد الإفتاء على بيان وزارة الداخلية الذى أصدرته اليوم السبت، والذى أكدت فيه استمرار عمليات القصاص من الإرهابيين وجماعاتهم والقصاص لشهداء الكمين الامنى بالعريش وتمكنها من قتل 4 عناصر إرهابية، من المتورطين فى تنفيذ الهجوم على كمين أمنى فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش، بعدما تم رصدهم داخل أحد العقارات بمنطقة أبو عيطة بالعريش، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف وأسلحة نارية، وذخائر وعبوات ناسفة .

وأكد مرصد الافتاء أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة ، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الارهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .

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وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر .

وشدد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجامعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .