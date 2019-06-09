أخبار مصر | مدير عام آثار الهرم: المنطقة الآثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام آثار الهرم: المنطقة الآثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمجموعة من الحشائش الجافة والهيش، خلف نادي أبو الهول الرياضي، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكد أشرف محي مدير عام آثار الهرم، أن المنطقة الاثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق.