أخبار مصر | مدير عام آثار الهرم: المنطقة الآثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام آثار الهرم: المنطقة الآثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمجموعة من الحشائش الجافة والهيش، خلف نادي أبو الهول الرياضي، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وأكد أشرف محي مدير عام آثار الهرم، أن المنطقة الاثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة باندلاع النيران بمجموعة من الهيش والحشائش الجافة بالمنطقة الأثرية بالهرم.
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.
وأوضح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الحريق شب خلف نادي أبو الهول الرياضي، ولم يصل الحريق، للآثار المتواجدة بالمنطقة الأثرية، مرجحا إلى أن سبب نشوب الحريق نتيجة إلقاء بقايا سيجارة مشتعلة.
وكثفت شرطة سياحة وأثار الجيزة برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.