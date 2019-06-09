مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "كواليس حريق المنطقة الأثرية.. وإدراج طارق الزمر و318 آخرين في قوائم الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "كواليس حريق المنطقة الأثرية.. وإدراج طارق الزمر و318 آخرين في قوائم الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت

كشفت التحريات إلى أن الحريق الذي شب خلف نادي أبو الهول الرياضي بالمنطقة الأثرية بالهرم كان على فطعة أرض بمساحة" 4×5"، وتم حصر الحريق والسيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات.

2- اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية"

وتستكمل اليوم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع.

3- اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بتهمة الكسب غير المشروع

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.

4-اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهما في "حادث الواحات"

وتنظر اليوم محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

5- اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"

وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.. ومن المقرر ان تستمع المحكمة لاقوال الشهود.

6- اليوم.. محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان"

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة مرافعة الدفاع.

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7- التحريات تكشف عن سبب مصرع وإصابة 6 أشخاص أعلى المحور

كما كشفت التحريات الأولية عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري أعلى المحور، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من بينهم شاب وفتاة.

8- ننشر حيثيات إدراج طارق الزمر و318 آخرين بقوائم الإرهاب في قضية "ولاية سيناء"

وأودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بإدراج 319 متهمًا بقضية "ولاية سيناء" على قوائم الإرهابيين على رأسهم الإرهابي طارق الزمر وهو هارب خارج البلاد والذي بموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخري.

9- تأييد إعدام متهم وتخفيف الأحكام على آخرين بـ"خلية أوسيم الإرهابية"

كما أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بتأييد عقوبة الإعدام بحق المتهم بكر أبوجبل، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خليه أوسيم الإرهابية كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة الإعدام لمتهم آخر واستبدلتها بمعاقبته بالسجن 15 سنة وتخفيف العقوبة لمتهمين من السجن 15 سنة إلي 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأيد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهما اخرين.

10- خلال مداهمات أمنية.. سقوط 12 تاجر مخدرات بالجيزة

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

11- تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لاتهامه بالكسب غير المشروع 11 يونيو

وقررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار" سابقا" لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وذلك لجلسة 11 يونيو لصدور قرار المحكمة للتأكد من سلامة البت فى طلبات اعتراض المتهم على تقرير جهاز الكسب غير المشروع بأن الأموال خاصة بالمتهم.

12- تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في "اقتحام الحدود الشرقية" إلى الغد

كما أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة غدا الأحد الموافق 9 يونيو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.