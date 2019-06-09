مصر | التحريات تكشف عن كواليس حريق المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف عن كواليس حريق المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات إلى أن الحريق الذي شب خلف نادي أبو الهول الرياضي بالمنطقة الأثرية بالهرم كان على فطعة أرض بمساحة" 4×5"، وتم حصر الحريق والسيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات.

وأوضحت التحريات إلى أن مشرف أمن أثار الهرم، الفترة المسائية، هو من لاحظ نشوب الحريق حال مروره، بالمنطقة الأثرية بالهرم.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمجموعة من الحشائش الجافة والهيش، خلف نادي أبو الهول الرياضي، دون وقوع أيه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بإندلاع النيران بمجموعة من الهيش والحشائش الجافة بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وأوضح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، إلى أن الحريق شب خلف نادي أبو الهول الرياضي، ولم يصل الحريق، للآثار المتواجدة بالمنطقة الأثرية، مرجحا إلى أن سبب نشوب الحريق نتيجة إلقاء بقايا سيجارة مشتعلة.

Advertisements

وكثفت شرطة سياحة وأثار الجيزة برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وحرر المحضر 22 ح، سياحة وأثار الجيزة، لسنة 2019، بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وقطاع الأمن الوطني، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

غدًا.. سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.. ومن المقرر ان تستمع المحكمة لاقوال الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.