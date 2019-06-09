مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بالمنطقة الأثرية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمجموعة من الحشائش الجافة والهيش، خلف نادي أبو الهول الرياضي، دون وقوع أيه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة باندلاع النيران بمجموعة من الهيش والحشائش الجافة بالمنطقة الأثرية بالهرم.

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وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وأوضح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، إلى أن الحريق شب خلف نادي أبو الهول الرياضي، ولم يصل الحريق، للآثار المتواجدة بالمنطقة الأثرية، مرجحا إلى أن سبب نشوب الحريق نتيجة إلقاء بقايا سيجارة مشتعلة.

وكثفت شرطة سياحة وأثار الجيزة برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.